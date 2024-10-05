«Фамаликан» сыграл вничью с «Риу Аве», Злобин признан лучшим игроком матча

«Фамаликан» сыграл вничью с «Риу Аве» в матче 8-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конди.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Жил Диаш открыл счет. Хозяевам удалось отыграться в концовке благодаря голу Коки.

Ворота «Фамаликана» защищал российский голкипер Иван Злобин. Он сделал 5 сэйвов и был признан WhoScored лучшим игроком матча.

«Фамаликан» с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Риу Аве» идет на 10-й строчке — 8 очков.