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«Фамаликан» сыграл вничью с «Риу Аве», Злобин признан лучшим игроком матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фамаликан» сыграл вничью с «Риу Аве» в матче 8-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конди.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Жил Диаш открыл счет. Хозяевам удалось отыграться в концовке благодаря голу Коки.

Ворота «Фамаликана» защищал российский голкипер Иван Злобин. Он сделал 5 сэйвов и был признан WhoScored лучшим игроком матча.

«Фамаликан» с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Риу Аве» идет на 10-й строчке — 8 очков.

Португалия. Премьер-лига. 8-й тур
04 окт, 00:00. do Rio Ave Futebol Clube (Вила-ду-Конди)
Риу Аве
1:1
Фамаликан
Футбол
ФК Риу Ави
ФК Фамаликан
Иван Злобин
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