Риос — о переходе в «Бенфику»: «Это огромная радость для меня и моей семьи»

Новичок «Бенфики» Ричард Риос прокомментировал подписание с португальским клубом контракта до 2030 года.

«Это огромная радость для меня и моей семьи. Это огромный шаг вперед в моей карьере. Я мечтал играть в Европе, и теперь играть в таком гигантском клубе, как «Бенфика», очень приятно для меня и моей семьи», — приводит пресс-служба клуба слова Риоса.

25-летний бразилец был официально представлен в качестве нового игрока «Бенфики» во вторник, 22 июля.