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23 июля 2025, 03:01

Риос — о переходе в «Бенфику»: «Это огромная радость для меня и моей семьи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Новичок «Бенфики» Ричард Риос прокомментировал подписание с португальским клубом контракта до 2030 года.

«Это огромная радость для меня и моей семьи. Это огромный шаг вперед в моей карьере. Я мечтал играть в Европе, и теперь играть в таком гигантском клубе, как «Бенфика», очень приятно для меня и моей семьи», — приводит пресс-служба клуба слова Риоса.

25-летний бразилец был официально представлен в качестве нового игрока «Бенфики» во вторник, 22 июля.

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Футбол
ФК Бенфика
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