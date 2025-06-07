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7 июня 2025, 21:06

Рибери высмеял высказывание Криштиану Роналду о «Золотом мяче»

Сергей Ярошенко
Франк Рибери и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press, Reuters

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери высмеял высказывание нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

Португалец, оценивая шансы вингера «Барселоны» Ламина Ямаля на получение награды, заявил, что «Золотой мяч» должен получать тот, кто выиграл ЛЧ.

«Значит, все-таки нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть его?», — написал Рибери в социальной сети.

В 2013 году француз в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов, но в голосовании за «Золотой мяч» финишировал третьим. Первое место занял Криштиану Роналду, второе — Лионель Месси.

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Криштиану Роналду
Франк Рибери
Футбол
ФК Бавария
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