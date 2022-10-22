Рауль Рианчо: «Хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить испанский клуб.

«В ла лиге сильная конкуренция великих тренеров. Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в испанском клубе», — цитирует Sport24 Рианчо.

Черчесов является главным тренером «Ференцвароша». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.