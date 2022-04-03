«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби. Начало второго тайма отложили из-за болельщиков

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Шотландии.

Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазко.

В составе гостей забитыми мячами отметились Томас Рогич и Картер-Викерс. У хозяев единственный гол на счету Аарон Рэмси.

Начало второго тайма было отложено из-за разбитой стеклянной бутылки, оказавшейся в штрафной вратаря «кельтов» Джо Харта. Для возобновления игры потребовалось время, чтобы убрать стекло с газона.

Таким образом, «Селтик» набрал 79 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» с 73 баллами остался на второй позиции.