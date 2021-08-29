Гол Хеландера принес «Рейнджерс» победу над «Селтиком»
17:07
«Рейнджерс» победил «Селтик» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Единственный гол на 66-й минуте забил Филип Хеландер. «Рейнджерс» набрал девять очков и занимает третье место. У «Селтика» шесть очков и шестая позиция. Первые два места занимают «Хайберниан» и «Хартс», имеющие по 10 очков.
Чемпионат Шотландии. Премьершип
4-й тур
«Рейнджерс» — «Селтик» — 1:0 (0:0)
Гол: Хеландер, 66
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