Гол Хеландера принес «Рейнджерс» победу над «Селтиком»

«Рейнджерс» победил «Селтик» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.

Единственный гол на 66-й минуте забил Филип Хеландер. «Рейнджерс» набрал девять очков и занимает третье место. У «Селтика» шесть очков и шестая позиция. Первые два места занимают «Хайберниан» и «Хартс», имеющие по 10 очков.

Чемпионат Шотландии. Премьершип

4-й тур

«Рейнджерс» — «Селтик» — 1:0 (0:0)

Гол: Хеландер, 66