«Рейнджерс» продлили контракт с полузащитником Камара, которым интересовался «Спартак»

«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с полузащитником Гленом Камара.

Новое соглашение с 25-летним финном рассчитано до конца июня 2025 года.

? #Kamara2025#RangersFC are today delighted to announce midfielder @GlenKamara4 has agreed a new contract with the club until the summer of 2025. — Rangers Football Club (@RangersFC) September 22, 2021

Камара выступает за «Рейнджерс» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 хавбек провел за шотландскую команду 10 матчей и отдал 1 результативную передачу. В июне 2021 года Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что в 2020 году футболист мог перейти в московский клуб, но сделка сорвалась.