«Рейнджерс» продлили контракт с полузащитником Камара, которым интересовался «Спартак»
10:49
«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с полузащитником Гленом Камара.
Новое соглашение с 25-летним финном рассчитано до конца июня 2025 года.
? #Kamara2025#RangersFC are today delighted to announce midfielder @GlenKamara4 has agreed a new contract with the club until the summer of 2025.— Rangers Football Club (@RangersFC) September 22, 2021
Камара выступает за «Рейнджерс» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 хавбек провел за шотландскую команду 10 матчей и отдал 1 результативную передачу. В июне 2021 года Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что в 2020 году футболист мог перейти в московский клуб, но сделка сорвалась.
Дополнительная информация:
https://www.rangers.co.uk/article/glen-kamara-delighted-with-new-deal/7Jza5a7IXHki24LEWvg47H
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