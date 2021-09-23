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«Рейнджерс» продлили контракт с полузащитником Камара, которым интересовался «Спартак»

10:49
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«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с полузащитником Гленом Камара.

Новое соглашение с 25-летним финном рассчитано до конца июня 2025 года.

Камара выступает за «Рейнджерс» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 хавбек провел за шотландскую команду 10 матчей и отдал 1 результативную передачу. В июне 2021 года Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что в 2020 году футболист мог перейти в московский клуб, но сделка сорвалась.

Дополнительная информация:

https://www.rangers.co.uk/article/glen-kamara-delighted-with-new-deal/7Jza5a7IXHki24LEWvg47H

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Иван Торопцев все материалы автора

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