"Рейнджерс" победил "Селтик" в 417-м дерби "Старой фирмы"

"Рейнджерс" обыграл "Селтик" в матче 37-го тура чемпионата Шотландии - 2:0. Счет был открыт на второй минуте - отличился Джеймс Таверньер. Во втором тайме Скотт Эрфилд забил второй мяч и установил окончательный счет встречи.

Это было 417-е дерби "Старой фирмы". На счету "Рейнджерс" 161 победа, у "Селтика" - 157, еще 99 игр завершились вничью.

Игра не имела турнирного значения - "Селтик" досрочно обеспечил себе 50-й чемпионский титул, "Рейнджерс" финиширует вторым.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

37-й тур

"Рейнджерс" - "Селтик" - 2:0 (1:0)

Голы: Таверньер, 2 (1:0). Эрфилд, 63 (2:0).