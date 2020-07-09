«Рейнджерс» нацелился на 18-летнего защитника «Лестера»

«Рейнджерс» готов подписать контракт с талантливым правым защитником Деннисом Гьямфи, сообщает Graphic Sports Online. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента после того, как закончился его контракт с «Лестером».

Наставник «светло-синих» Стивен Джеррард получил одобрительные отзывы об игре 18-летнего Гьямфи от нынешнего тренера «лис» Брендана Роджерса и его ассистента Коло Туре. Хорошие отношения между ними могут поспособствовать сделке, так как Джеррард доверяет Роджерсу.

Напомним, что Джеррард с 2018 года является наставником «Рейнджерс». Под его руководством клуб дважды становился серебряным призером чемпионата, уступая лидерство «Селтику».