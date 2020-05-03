«Рейнджерс» готов предоставить доказательства мошенничества в шотландской лиге

«Рейнджерс» готов предоставить доказательства мошенничества в Шотландской профессиональной футбольной лиге во все 42 команды организации в течение 72 часов, утверждает Scottish Sun.

Ранее «Рейнджерс» выступил с заявлением, в котором обвинил руководство лиги в подтасовке результатов голосования по судьбе чемпионатов нынешнего сезона. Шотландская футбольная ассоциация продлила приостановку сезона до 10 июня. Сезон в шотландском чемпионшипе, втором по рангу футбольном дивизионе в стране, был завершен досрочно.

В «Рейнджерс» хотят довести дело до суда. Клуб считает, что некоторые команды подвергались «издевательствам» во время голосования, настаивая на том, что у них есть доказательства, которые укрепят позицию «Рейнджерс».