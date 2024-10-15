Record: «Бенфику» могут отстранить от турниров из-за финансовых махинаций

Прокуратура Португалии потребовала отстранить «Бенфику» от участия в профессиональных турнирах из-за возможных финансовых махинаций, сообщает Record.

По данным источника, бывших руководителей клуба подозревают в коррупции, подлоге документов и налоговом мошенничестве. Речь идет о периоде с 2016 по 2019 годы.

Как отмечает A Bola, прокуратура Португалии просит отстранить «Бенфику» на срок от шести месяцев до трех лет, а также установить запрет на осуществление профессиональной деятельности для бывших руководителей и выплатить государству 900 тысяч евро.

После 7 игр «Бенфика» набрала 16 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Португалии. Выше идут только «Порту» (21 очко) и «Спортинг» (24), который провели на один матч больше.