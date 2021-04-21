Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Суперлига
Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
БЕТСИТИ Кубок России
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Другие страны
Кубок Либертадорес
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Ребров прокомментировал третье чемпионство подряд с «Ференцварошем»

09:50
Теги:

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу команды в чемпионате Венгрии после матча 30-го тура против «Уйпешта» (3:0).

«Считаю, что это был один из лучших матчей «Ференцвароша» против «Уйпешта» в этом сезоне. Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд — это невероятно! Я не знаю, кто как отпразднует, поскольку есть ограничения, но игроки заслуживают празднования всей семьей.

Помимо чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха на международном уровне. Здорово, что у нас хорошие взаимоотношения с болельщиками. Мы добились этих успехов вместе!» — приводит слова Реброва официальный сайт клуба.

Для команды из Будапешта это 32-й титул чемпиона Венгрии и третий под руководством Реброва. «Ференцварош» набрал 69 очков и за четыре тура до конца сезона опережает «Пушкаш Академи» на 14 очков.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд