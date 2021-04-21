Ребров прокомментировал третье чемпионство подряд с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу команды в чемпионате Венгрии после матча 30-го тура против «Уйпешта» (3:0).

«Считаю, что это был один из лучших матчей «Ференцвароша» против «Уйпешта» в этом сезоне. Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд — это невероятно! Я не знаю, кто как отпразднует, поскольку есть ограничения, но игроки заслуживают празднования всей семьей.

Помимо чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха на международном уровне. Здорово, что у нас хорошие взаимоотношения с болельщиками. Мы добились этих успехов вместе!» — приводит слова Реброва официальный сайт клуба.

Для команды из Будапешта это 32-й титул чемпиона Венгрии и третий под руководством Реброва. «Ференцварош» набрал 69 очков и за четыре тура до конца сезона опережает «Пушкаш Академи» на 14 очков.