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Сегодня, 11:40

«Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Бенфики» Силву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Бенфики» Антониу Силва может перебраться в один из европейских топ-клубов, сообщает A Bola.

По информации источника, на 19-летнего португальца претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». При этом «Бенфика» готова отпустить защитника, только если будет активирована опция выкупа в размере 100 миллионов евро.

Силва дебютировал за основную команду «Бенфики» летом прошлого года. С того момента он провел 34 матча за «орлов», отметившись четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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