«Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка
«Реал» победил «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка — 3:0.
У мадридского клуба голы забили Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор.
«Сливочные» стали 4-кратным обладателем трофея и установили рекорд. По три раза Межконтинентальный кубок выигрывали «Милан», «Бока Хуниорс», «Пеньяроль» и «Насьонал» (Уругвай).
Участие в Межконтинентальном кубке принимают победители главных клубных турниров континентов. Турнир проводится впервые с 2004 года.
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