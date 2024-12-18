«Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка

«Реал» победил «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка — 3:0.

У мадридского клуба голы забили Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор.

«Сливочные» стали 4-кратным обладателем трофея и установили рекорд. По три раза Межконтинентальный кубок выигрывали «Милан», «Бока Хуниорс», «Пеньяроль» и «Насьонал» (Уругвай).

Участие в Межконтинентальном кубке принимают победители главных клубных турниров континентов. Турнир проводится впервые с 2004 года.