«Реал» — «Пачука»: онлайн-трансляция финала Межконтинентального кубка
«Реал» и «Пачука» сыграют в финале Межконтинентального кубка 2024
«Реал» и «Пачука» сыграют в финальном матче Межконтинентального кубка 2024 в среду, 18 декабря. Игра состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар) и начнется в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Пачука» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не будет. Трансляции ведутся бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
В истории очных противостояний соперники встретятся впервые.
Соревнования проходят по схеме Клубного чемпионата мира по футболу 2023-го.
В Межконтинентальном кубке принимают участие победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион страны-хозяйки.
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