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Сегодня, 19:00

«Реал» — «Пачука»: онлайн-трансляция финала Межконтинентального кубка

«Реал» и «Пачука» сыграют в финале Межконтинентального кубка 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» и «Пачука» сыграют в финальном матче Межконтинентального кубка 2024 в среду, 18 декабря. Игра состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Пачука» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не будет. Трансляции ведутся бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний соперники встретятся впервые.

Соревнования проходят по схеме Клубного чемпионата мира по футболу 2023-го.

В Межконтинентальном кубке принимают участие победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион страны-хозяйки.

Футбол
ФК Пачука
ФК Реал
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