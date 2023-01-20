«Расинг» из Авельянеды победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины
«Расинг» из Авельянеды со счетом 2:1 победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины.
Встреча между аргентинскими командами проходила ОАЭ.
«Расинг» завоевал Суперкубок Аргентины впервые в истории. «Бока Хуниорс» завоевывал данный трофей также один раз — в 2018 году.
Матч за Суперкубок Аргентины был проведен впервые после трехлетнего перерыва. В 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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