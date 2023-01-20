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Сегодня, 21:34

«Расинг» из Авельянеды победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины

Иван Шитик
Корреспондент
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«Расинг» из Авельянеды со счетом 2:1 победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины.

Встреча между аргентинскими командами проходила ОАЭ.

«Расинг» завоевал Суперкубок Аргентины впервые в истории. «Бока Хуниорс» завоевывал данный трофей также один раз — в 2018 году.

Матч за Суперкубок Аргентины был проведен впервые после трехлетнего перерыва. В 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Бавария

П2

28%

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27%

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15%

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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

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1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Матч завершен

П1

32%

1.56

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24%

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