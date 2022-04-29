Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:18

Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Австрии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ральф Рангник прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Австрии.

«Для меня большая честь взять на себя роль главного тренера сборной Австрии. Меня особенно воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024 в Германии с перспективной командой, жаждущей успеха», — приводит слова Рангника пресс-служба футбольного союза Австрии.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции. Контракт с Рангником рассчитан на два года.

По окончании сезона он покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

Источник: https://www.oefb.at/oefb/News/Ralf-Rangnick-neuer-OeFB-Teamchef/
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Ральф Рангник
3
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, когда Адиев возглавит сборную Казахстана
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости