Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Австрии

Ральф Рангник прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Австрии.

«Для меня большая честь взять на себя роль главного тренера сборной Австрии. Меня особенно воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024 в Германии с перспективной командой, жаждущей успеха», — приводит слова Рангника пресс-служба футбольного союза Австрии.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции. Контракт с Рангником рассчитан на два года.

По окончании сезона он покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг.