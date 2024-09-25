Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры

Французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.

«А сейчас, болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и персоналу... от всего сердца, спасибо за то, что сделали это путешествие более особенным, чем я мог себе представить в самых смелых мечтах. Спасибо, футбол», — написал футболист в своих социальных сетях.

Последним клубом Варана стал «Комо», за который он провел всего один матч и выбыл в лазарет из-за тяжелой травмы колена.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на нынешний сезон.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.