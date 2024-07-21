Рафаэль Маркес может войти в тренерский штаб сборной Мексики

Экс-защитник «Барселоны» и главный тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес может стать ассистентом главного тренера сборной Мексики.

Маркес намерен помогать Хавьеру Агирре, который в ближайшее время должен возглавить национальную команду Мексики, несмотря на перспективы возглавить в будущем основную команду «Барселоны», об этом сообщает испанская Mundo Deportivo.

Под руководством мексиканца резервная команда каталонцев в сезоне-2023/24 дошла до финала плей-офф за выход во второй по силе дивизион чемпионата Испании. Маркес возглавляет «Барселону Атлетик» с 2022 года.

Маркес является одним из 6 игроков, которые выступали на 5 чемпионатах мира, на каждом из них экс-защитник был капитаном сборной Мексики. За «Барселону» мексиканец играл с 2003 по 2010 год, проведя около 200 матчей.