Рафаэль Бенитес может возглавить «Фламенго»

Новым главным тренером «Фламенго» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что стороны начали предварительные переговоры. Ранее пост главного тренера «Фла» покинул Жорже Жезуш, вернувшийся в «Бенфику».

60-летний Бенитес сейчас возглавляет китайский клуб «Далянь Профешнл». Ранее он тренировал «Вальядолид», «Экстремадуру», «Осасуну», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл». Двукратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, обладатель Кубков Англии и Италии.