«Работаем в тишине». Новый пост Зе Луиша после хет-трика в матче с «Виторией Сетубал»

Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над «Виторией Сетубал» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Португалии.

28-летний Зе Луиш отметился хет-триком в этой встрече.

«Работаем в тишине», — подписал фото Зе Луиш.

«Порту» благодаря хет-трику Зе Луиша разгромил «Виторию Сетубал» // Первые голы Зе Луиша за «Порту» в чемпионате Португалии. Видео