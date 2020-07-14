«Пюник» уволил Романа Березовского

«Пюник» объявил об уходе с поста главного тренера Романа Березовского. Он возглавил команду зимой после того, как ушел из «Сочи». Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команда завершила первую часть сезона на восьмом месте.

Березовский сконцентрируется на работе в сборной Армении. «Пюник» продолжит сотрудничество со специалистом в контексте развития школы вратарей в академии.

В качестве вратаря Березовский защищал цвета ряда российских клубов, включая «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». Карьеру игрока он завершил в 2015 году.