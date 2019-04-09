"Пюник" объявил об уходе Талалаева

"Пюник" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с российским тренером Андреем Талалаевым. Соглашение с 46-летним специалистом было разорвано по взаимной договоренности.

- Хочу поблагодарить клуб, болельщиков, футболистов и весь персонал, - приводит слова Талалаева официальный сайт "Пюника". - Уверен, что команда будет бороться за самые высокие места.

Я хотел бы поблагодарить президента клуба Артура Согомоняна за предоставленную мне возможность работать и развиваться параллельно с командой. Желаю "Пюнику" удачи"

Талалаев возглавлял "Пюник" с июня 2018 года. Клуб из Еревана занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 23 туров.

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