Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

17 декабря 2025, 22:49

«ПСЖ» стал победителем Межконтинентального кубка, Сафонов отразил четыре пенальти в серии

Руслан Минаев
Матвей Сафонов отражает удар Сауля Ньигеса.
Фото Reuters

«ПСЖ» победил «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка — 1:1 (пенальти 2:1).

В основное время у парижской команды гол забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. Во втором тайме счет сравнял Жоржиньо, реализовав пенальти.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В серии послематчевых пенальти россиянин отразил удары игроков «Фламенго» Сауля Ньигеса, Педро, Лео Перейры и Луиса Араужо.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Межконтинентального кубка. Участие в нем принимают победители главных клубных турниров континентов. В прошлом году турнир проводился впервые с 2004 года. Чемпионом в 2024-м стал «Реал», который обыграл в финале «Пачуку» (3:0).

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти и&nbsp;выиграл с &laquo;ПСЖ&raquo; Межконтинентальный кубок.Великий матч Сафонова! Отбил четыре пенальти и принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок
Межконтинентальный кубок. Intercontinental Cup.
17 декабря 2025, 20:00. Ахмед бин Али (Эр-Райян)
ПСЖ
1:1
Фламенго

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фламенго
Читайте также
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
ISU объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Мы счастливы». Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции
Макрон поздравлял, Сафонов смеялся: как российский вратарь «ПСЖ» сходил на прием к президенту Франции
Сафонов — лучший вратарь в истории России? Две победы в Лиге чемпионов — мощный аргумент в споре с Акинфеевым
«После удара в первом тайме у меня голова теперь чуть-чуть неровная!» Интервью Сафонова после победы в ЛЧ
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» — «Фламенго»: команды разыграют серию пенальти

Футболисты «ПСЖ» на руках качали Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости