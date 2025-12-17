«ПСЖ» стал победителем Межконтинентального кубка, Сафонов отразил четыре пенальти в серии

«ПСЖ» победил «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка — 1:1 (пенальти 2:1).

В основное время у парижской команды гол забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. Во втором тайме счет сравнял Жоржиньо, реализовав пенальти.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В серии послематчевых пенальти россиянин отразил удары игроков «Фламенго» Сауля Ньигеса, Педро, Лео Перейры и Луиса Араужо.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Межконтинентального кубка. Участие в нем принимают победители главных клубных турниров континентов. В прошлом году турнир проводился впервые с 2004 года. Чемпионом в 2024-м стал «Реал», который обыграл в финале «Пачуку» (3:0).