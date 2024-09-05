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Сегодня, 20:02

Промес стал игроком клуба «Юнайтед» из Дубая

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес в качестве свободного агента присоединился к «Дубай Юнайтед», сообщила пресс-служба клуба из ОАЭ.

Ранее «СЭ» сообщал, что 32-летний нидерландский футболист подписал однолетний контракт с «Юнайтед». В его соглашении предусмотрена бесплатная опция возвращения в стан красно-белых зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.

«Юнайтед» с гордостью приветствует Промеса в своем составе. Его подписание является свидетельством о намерении клуба создать сильную и конкурентоспособную команду для нового сезона. Мы с нетерпением ждем, что принесет нам будущее, когда мы вместе отправимся в это путешествие», — говорится в заявлении клуба.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го 2024 -й.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

 

 

 

Источник: Официальный сайт «Юнайтед»
Квинси Промес
Футбол
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