Промес прокомментировал освобождение из-под ареста: «Это был шок для всех»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес поделился эмоциями после своего ареста и осовобождения. По словам голландца, он рад, что все закончилось так быстро.

«Мне нечего скрывать. Я очень рад, что снова могу сфокусироваться на футболе и оставить все лишнее позади, — цитирирует Промеса De Telegraaf. — Конечно, это был шок для всех, но слава богу, что меня освободили так быстро.

Я ничего больше сказать не могу. Главное — я свободен, это все, что нужно знать. Не хочу больше тратить свои силы на другие дела. Эта неприятныя история для всех, но надо смотреть в будущее, на которое мы еще можем повлиять, а то что случилось, то уже случилось".

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» обвинялся в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. 13 декабря 28-летний голландец был задержан, но вскоре он был отпущен на свободу. Ему грозило до четырех лет лишения свободы.