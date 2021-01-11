Промес ограничил доступ к комментариям в Instagram

Нападающий «Аякса» Квинси Промес ограничил доступ в комментариях к своей странице в Instagram. Теперь неподписанные пользователи не смогут оставлять свои реакции на фото 29-летнего голландца.

Вероятно, это связано с тем, что в последнее время болельщики «Спартака» проявляют небывалую активность, призывая футболиста вернуться в московский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что Промес в зимнее трансферное окно может перейти в «Спартак».

В нынешнем сезоне эредивизи Промес провел 15 матчей и забил 6 мячей.