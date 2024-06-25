Пробеж продолжит работу на посту главного тренера сборной Польши

Польский футбольный союз (PZPN) принял решение оставить Михала Пробежа на посту главного тренера сборной Польши, несмотря на невыход команды в плей-офф Евро-2024.

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в заявлении Польского футбольного союза.

Сборная Польши в первом туре группового турнира Евро-2024 уступила Нидерландам (1:2), а во втором матче потерпела поражение от Австрии (1:3) и стала первой командой, которая потеряла шансы на плей-офф чемпионата Европы. 25 июня полякам предстоит встретиться с Францией, эта игра будет последней для них на турнире.

51-летний Пробеж возглавляет основную сборную Польши с 2023 года. До этого он тренировал молодежную команду.