Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:23

Пробеж продолжит работу на посту главного тренера сборной Польши

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Польский футбольный союз (PZPN) принял решение оставить Михала Пробежа на посту главного тренера сборной Польши, несмотря на невыход команды в плей-офф Евро-2024.

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в заявлении Польского футбольного союза.

Сборная Польши в первом туре группового турнира Евро-2024 уступила Нидерландам (1:2), а во втором матче потерпела поражение от Австрии (1:3) и стала первой командой, которая потеряла шансы на плей-офф чемпионата Европы. 25 июня полякам предстоит встретиться с Францией, эта игра будет последней для них на турнире.

51-летний Пробеж возглавляет основную сборную Польши с 2023 года. До этого он тренировал молодежную команду.

Евро-2024
Сборная Польши по футболу
0
Читайте также
«Флорида» и «Эдмонтон» определят победителя Кубка Стэнли-2024 в седьмом матче
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт
В Госдуме назвали Макрона беспринципным человеком
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Франция — Польша: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Нидерланды — Австрия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Дешам — о травме Мбаппе: «Ему лучше с каждым днем. Он привыкает к маске и хочет играть»
Жаль Модрича, но совершенно не жаль эту Хорватию. Вылет с Евро будет абсолютно справедлив
Райс заявил, что игроки сборной Англии не чувствуют себя уставшими
Дешам — об игре Франции на Евро-2024: «Если зрителям не нравится, они могут переключить канал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Мурас Юнайтед» нереально заполучить Джикию — мы его не потянем"

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости