Президент УЕФА раскритиковал идею клубной суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин выступил против создания европейскими топ-клубами собственного турнира.

«Считаю, о Суперлиге сейчас не может быть и речи. Есть несколько менеджеров, которые живут этой идеей ради собственной выгоды, а это пойдет во вред всему европейскому футболу. Просто пока никто этого не понимает. Это популизм. В крайнем случае — политика, я бы серьезно к этому не относился», — цитирует Чеферина Marca.

Ранее сообщалось, что более 10 клубов из топ-5 европейских чемпионатов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», ведут переговоры о создании европейской премьер-лиги. Организаторы хотят запустить турнир в 2022 году при поддержке ФИФА, ожидается, что в нем будут участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan готов инвестировать в лигу около 6 миллиардов долларов.