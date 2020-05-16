Президент УЕФА: «80 процентов лиг доиграют сезон»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn предположил, сколько европейских чемпионатов будут доиграны.

— Думаю, 80 процентов лиг доиграют сезон. Все свободны в своем выборе, — отметил Чеферин. — Что касается несыгранных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, нужно дождаться решений исполкома УЕФА, который должен подтвердить даты этих игр. Но могу сказать, что если ничего не изменится, останется, как сейчас, то еврокубковый сезон может завершиться в августе.

При этом сегодня УЕФА попросил внести ясность в то, что на самом деле имел в виду президент, говоря о еврокубках нового сезона.

— Относительно интерпретации некоторых цитат из интервью УЕФА хотел бы внести ясность: президент Чеферин сказал, что клубы из тех лиг, кто досрочно прекратил соревнования этого сезона, должны быть готовы к тому, что им придется играть матчи отборочных раундов — в соответствии с утвержденным списком представительства стран в еврокубках. Он не упоминал и не делал никаких намеков на то, что этот список может претерпеть изменения, — говорится в заявлении, присланном в «СЭ» из Ньона. (Александр Бобров)