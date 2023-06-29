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Сегодня, 18:08

Президент «Тальереса» — об интересе «Краснодара» к Валоесу: «Еще один российский клуб сделал выгодное предложение»

Алина Савинова
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Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси рассказал о ходе переговоров с «Краснодаром» по трансферу нападающего Диего Валоеса.

«На этой неделе «Краснодар» согласился отправить улучшенное предложение по Валоесу. Все зависит от их желания. Однако вчера еще один российский клуб сделал нам более выгодное предложение по игроку. Так что посмотрим, что будет в итоге. Спешить некуда», — цитирует Фасси Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний Валоес провел за «Тальерес» 17 матчей, отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

«Краснодар» завершил сезон-2022/23 на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 30 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-29-prezident-talyeresa-ob-interese-krasnodara-k-valoyesu-yeshche-odin-klub-iz-rf-sdelal-boleye-vygodnoye-predlozheniye
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