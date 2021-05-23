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Президент «Спортинга» заявил, что Роналду вернется в клуб

09:27
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Президент «Спортинга» Фредерико Варандас заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в лиссабонский клуб.

«Я думаю, что Криштиану однажды еще сыграет за «Спортинг». Кстати, он одним из первых поздравил нас с чемпионством. Сейчас у него есть контракт с «Ювентусом», я знаю, что он хочет продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов. Возвращение зависит от Роналду, а он, помимо того, что является великим футболистом, еще и является большим фанатом «Спортинга», — приводит Goal слова Варандаса.

В сезоне-2020/21 Роналду провел 44 матча за «Ювентус», на его счету 36 голов и 4 результативных передачи. 36-летний португалец является воспитанником «Спортинга».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/sporting-president-claims-ronaldo-return-will-happen-one-day/7okm28axal911n951o4j4o8f9

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