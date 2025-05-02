Президент «Сьона» заявил, что Миранчук поможет команде в ближайшем матче

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Антона Миранчука.

«Антон Миранчук восстановился от травмы и вернулся в общую группу. Он поможет команде в игре, которая состоится 4 мая против «Цюриха», — сказал Константен «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.