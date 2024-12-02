Президент «Сьона» заявил, что Антон Миранчук вернется на поле в январе

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.

«Миранчук продолжает свое восстановление. Скорей всего, он вернется на поле в январе», — сказал Константен «СЭ».

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.