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Сегодня, 17:35

Представитель Миранчука: «Президент «Сьона» сравнил Антона с Папеном и Зиданом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Михаил Прокопец, юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы полузащитника Антона Миранчука в переговорах со «Сьоном», в интервью «СЭ» рассказал, почему президент швейцарского клуба хотел видеть россиянина в составе своей команды.

— А откуда у президента «Сьона» такая заинтересованность в экс-полузащитнике «Локо»? Он называл конкретные игры, в которых Антон его поразил?

— У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста.

— Президент «Сьона» сравнивал Миранчука с кем-то из больших европейских футболистов?

— Да, было. Он так и сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена».

— Ничего себе.

— Ну да. Видимо, имел в виду амплуа, стиль игры.

Антон Миранчук продолжит карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. «Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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