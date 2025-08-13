Президент «Сьона» надеется на участие «Зенита» в товарищеском турнире в Швейцарии летом 2026 года

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» сообщил, что планирует пригласить «Зенит» на товарищеский турнир в Швейцарию летом 2026 года.

«Надеюсь, «Зенит» приедет к нам в Швейцарию на товарищеский турнир летом. Почему не осенью? Погода менее предсказуемая», — сказал Константин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Зенит» проведет встречу со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурга.

9 июля «Зенит» разгромил швейцарский клуб (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.