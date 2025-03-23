Президент «Сьона» Константин: «Надеюсь, международная напряженность закончится, спорту нужна Россия»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что мировому спорту нужна Россия.

«Надеюсь, международная напряженность скоро завершится. Потому что мировому спорту нужна Россия. Отстранение и так длится очень долго. У молодежи нет перспектив, что разорвет цепочку обучения. Да и атлеты в самом расцвете сил не могут выступать на главных соревнованиях, многие карьеры будут потеряны. Спортсмены и вся нация очень многое теряют из-за этого», — приводит слова Константина «ВсеПроСпорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.