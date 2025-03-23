Футбол
23 марта, 23:22

Президент «Сьона» Константин: «Надеюсь, международная напряженность закончится, спорту нужна Россия»

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что мировому спорту нужна Россия.

«Надеюсь, международная напряженность скоро завершится. Потому что мировому спорту нужна Россия. Отстранение и так длится очень долго. У молодежи нет перспектив, что разорвет цепочку обучения. Да и атлеты в самом расцвете сил не могут выступать на главных соревнованиях, многие карьеры будут потеряны. Спортсмены и вся нация очень многое теряют из-за этого», — приводит слова Константина «ВсеПроСпорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
