Президент «Сьона» Константин: «Будем рады сыграть с российскими командами»
Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о готовности швейцарского клуба провести товарищеские матчи с российскими командами в летнее межсезонье при наличии свободных дат.
«Мы будем рады (сыграть), если даты проведения (матчей) не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — приводит РИА Новости слова Константина.
«Сьон» занимает девятое место в швейцарском чемпионате с 36 очками после 32 туров. За команду с сентября 2024 года выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: РИА Новости
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