Президент «Сьона»: «Критика за матч с «Зенитом»? Мы не занимаемся политикой»

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче против «Зенита».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил Sport24, что клубы обсуждают проведение матча 9 июля в Санкт Петербурге.

— Очень даже возможно, что 9 июля состоится матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге, — сказал Константин.

— Вы не боитесь похожей волны критики, которая настигла Фабио Челестини за выбор ЦСКА в качестве продолжения карьеры?

— Дайте Челестини начать работать с командой. А потом уже можно будет оценивать его выбор. Критика «Сьона» за матч с «Зенитом»? Мы не занимаемся политикой.

«Сьон» вышел из отпуска 18 июня. Миранчук, получивший несколько дополнительных дней отдыха, присоединится к партнерам на следующей неделе. Первый сбор клуба проходит в Швейцарии, а первую игру нового сезона в суперлиге команда проведет 25 июля — в гостях с «Цюрихом».

У «Сьона» 4 июля подтвержден спарринг с вернувшимся в высший дивизион «Туном», также команда намерена провести матчи 7, 11 и 18 июля — соперники пока неизвестны.