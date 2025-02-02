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Сегодня, 12:29

Президент «Сьона»: «Миранчук забил хороший гол, умно открывшись в штрафной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен прокомментировал «СЭ» первый гол за команду Антона Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» (2:3).

«Очень рад за Антона Миранчука. Он забил хороший гол за «Сьон», умно открывшись в штрафной», — сказал Константен «СЭ».

29-летний Антон Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Матч против «Лугано» стал для него 10-м в составе швейцарской команды.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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