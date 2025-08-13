Президент «Сьона» Константин назвал Миранчука великим футболистом

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Антона Миранчука в «Динамо».

«Карпин очень сильно прав в том плане, что хочет Миранчука. Это великий футболист», — сказал Константин «СЭ».

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.