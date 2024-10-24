Президент «Сьона» допустил возможную продажу Миранчука следующим летом в топ-чемпионат

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Вадима Шпинева, представляющего интересы полузащитника команды Антона Миранчука.

Ранее Шпинев заявил, что через год-полтора рассчитывает на переход 29-летнего игрока в итальянский клуб.

«Продажа Миранчука через год в топ-чемпионат? Возможно. Антон уже адаптируется к чемпионату Швейцарии. После этого посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас идет чемпионат, и мы не думаем о продажах своих игроков», — сказал Константен «СЭ».

Миранчук перешел в «Сьон» в прошедшее трансферное окно. 29-летний футболист провел за клуб 4 матча и не отличился результативными действиями.