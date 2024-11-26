Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:28

Президент «Сабаха» о назначении Березуцкого: «Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера Василия Березуцкого.

25 ноября пресс-служба «Сабаха» сообщила, что бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского клуба

«Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление. Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем», — сказал Адыгезалов «СЭ».

Контракт с 42-летним российским специалистом рассчитан на 2,5 года. С декабря прошлого года Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа». До этого он также работал в ЦСКА и «Краснодаре».

Василий Березуцкий
Футбол
Читайте также
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Диетолог призвал отказаться от молочных каш
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алип — о знакомстве с Черчесовым: «Видно было, что человек серьёзный, со своими шутками»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости