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Сегодня, 10:32

Президент «Пюника»: «Клуб может прекратить существование из-за конфликта с федерацией»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян поделился мнением о запрете играть на домашнем стадионе.

«Ситуация развивается достаточно тяжело, потому что в середине чемпионата «Пюник» лишили сразу и основной, и запасной арены. Нюанс заключается в том, что все свободные поля принадлежат Федерации футбола Армении, и у нас есть возможность играть только на полях других команд, если они согласятся. Спасибо клубу «Ширак» из города Гюмри — они дали добро, и следующий тур мы проведем на их домашнем стадионе. Но мы будем вынуждены уехать в другой город, который находится примерно в 200 километрах от Еревана. Понятно, что болельщики не смогут участвовать в этом, потому что далеко ехать. Ситуация очень сложная.

Это сознательное решение федерации вытеснить легендарный клуб из чемпионата Армении. Думаю, что после этого «Пюник» прекратит существование. Будет сложно. При этом у нас на контрактах много футболистов и местных, и легионеров. На сегодняшний день наш игрок Артак Дашян является одним из лидеров сборной — он забил гол в матче с Турцией. Тем не менее федерация и его пытается лишить возможности играть. Очень много абсурда в этих решениях", — приводит слова Согомоняна «Чемпионат».

Футболисты &quot;Пюника&quot;. «Пюник» может сняться с чемпионата Армении, несмотря на лидерство в турнирной таблице

Ранее стало известно, что руководство Федерации футбола Армении с 8 сентября в одностороннем порядке расторгает с «Пюником» договор на использование стадиона в городе Абовян, на котором выступает клуб. Кроме того, клубу отказались предоставить резервный стадион в Армавире. «Пюник» может сняться с чемпионата Армении.

«Пюник» 15 раз в своей истории становился чемпионом Армении, 4 раза завоевывал серебряные медали и дважды становился третьим.

На данный момент «Пюник» с 14 очками занимает первое место в чемпионате Армении.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5240873-prezident-pyunika-klub-mozhet-prekratit-suschestvovanie-iz-za-konflikta-s-federaciej.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Пюник
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