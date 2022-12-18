Президент мексиканского клуба подтвердил переговоры с Луисом Суаресом

Президент мексиканского клуба «Крус Асуль» Виктор Веласкес подтвердил интерес к нападающему Луису Суаресу.

«У меня пока нет новостей, но мы провели с ним переговоры. Мы действительно хотим, чтобы Луис Суарес выступал за наш клуб, и сейчас нам просто нужно набраться терпения», — цитирует Веласкеса AS.

Контракт 35-летнего нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.