Президент «Ференцвароша» считает, что у Реброва зарплата топ-уровня

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов в интервью M4 Sport поделился мнением о главном тренере команды Сергее Реброве.

«У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня. Он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе и чувствует себя так же», — заявил Кубатов.

Кроме того, президент венгерского клуба отметил, что уже провел переговоры с наставником, и в ближайшее время клуб готовится усилить шесть позиций.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Ференцварош» занял последнее место в группе с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо», набрав одно очко в домашнем матче с украинцами (2:2).