Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Суперкубок России
Кубок Матч Премьер 2021
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ по футболу
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
БЕТСИТИ Кубок России
ФНЛ
ПФЛ
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Президент «Бенфики» отправлен под домашний арест за уклонение от налогов и отмывание денег

16:44
Луиш Фелипе Виейра. Фото ФК «Бенфика»
Луиш Фелипе Виейра. Фото ФК «Бенфика»
Теги:

Президент «Бенфики» Луиш Фелипе Виейра отправлен под домашний арест, сообщает AP.

72-летний португалец будет находиться под арестом, пока не внесет залог в размере 3,5 миллиона евро. Виейра — фигурант уголовного дела о мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Сам Виейра отрицает все обвинения. Помимо него, обвиняемыми по делу проходят еще 3 человека. По версии следствия, Виейра и его сообщники могли нанести ущерб государству и ряду компаний на общую сумму более чем в 100 миллионов евро.

Виейра является президентом «Бенфики» с 2003 года. На время ареста обязанности Виейры будет выполнять вице-президент «орлов» Руй Кошта.

Дополнительная информация:

https://apnews.com/article/europe-sports-arrests-soccer-a858ad5cfc3926c33683a9633b585b6d

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Муж в семье». Кто она — жена Дастина Порье, показавшая Конору Макгрегору средний палец
Дело завели после смерти девочки, которую брат-аутист выкинул из окна
Названа вероятная сумма компенсации за открытие двери самолета в Шереметьево
Участник последнего сезона «Голос. Дети» погиб под электричкой
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд


  • kvadrocopter

    А у нас сплошная тишина...

    11.07.2021