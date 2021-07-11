Президент «Бенфики» отправлен под домашний арест за уклонение от налогов и отмывание денег
Президент «Бенфики» Луиш Фелипе Виейра отправлен под домашний арест, сообщает AP.
72-летний португалец будет находиться под арестом, пока не внесет залог в размере 3,5 миллиона евро. Виейра — фигурант уголовного дела о мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Сам Виейра отрицает все обвинения. Помимо него, обвиняемыми по делу проходят еще 3 человека. По версии следствия, Виейра и его сообщники могли нанести ущерб государству и ряду компаний на общую сумму более чем в 100 миллионов евро.
Виейра является президентом «Бенфики» с 2003 года. На время ареста обязанности Виейры будет выполнять вице-президент «орлов» Руй Кошта.
Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/europe-sports-arrests-soccer-a858ad5cfc3926c33683a9633b585b6d
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