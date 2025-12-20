Песков назвал шикарными сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков восхитился сейвами вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1).

26-летний россиянин отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти на турнире ФИФА.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» — приводит ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что команда гордится Сафоновым.

«Правильно делает», — добавил пресс-секретарь президента.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Межконтинентальный кубок ФИФА стал для него шестым завоеванным трофеем с парижанами. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре игры за французскую команду во всех турнирах. Всего на его счету 21 матч в составе «ПСЖ», в которых Сафонов пропустил 16 мячей и 9 раз сохранил ворота в неприкосновенности.