Премия ФИФА: Карпин и Головин назвали лучшим тренером года Луиса Энрике

Стало известно, как голосовали капитан сборной России Александр Головин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин при выборе лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

И полузащитник «Монако» Головин, и Карпин поставили на первое место главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, который и получил награду.

29-летний футболист также включил в тройку двух тренеров из чемпионата Англии — Арне Слота («Ливерпуль») и Микеля Артету («Арсенал»).

Карпин поставил Артету на второе место, на третье — Ханси Флика из «Барселоны».