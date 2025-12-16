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16 декабря 2025, 22:18

Премия ФИФА: Карпин и Головин назвали лучшим тренером года Луиса Энрике

Стало известно, как голосовали капитан сборной России Александр Головин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин при выборе лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

И полузащитник «Монако» Головин, и Карпин поставили на первое место главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, который и получил награду.

29-летний футболист также включил в тройку двух тренеров из чемпионата Англии — Арне Слота («Ливерпуль») и Микеля Артету («Арсенал»).

Карпин поставил Артету на второе место, на третье — Ханси Флика из «Барселоны».

Усман Дембеле.Дембеле — безоговорочно лучший футболист года. Теперь не только с «Золотым мячом», но и с наградой от ФИФА
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Александр Головин
Валерий Карпин
Арне Слот
Луис Энрике (тренер)
Микель Артета
Ханс Флик
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