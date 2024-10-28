Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:10

Представители France Football отреагировали на решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представители France Football сделали заявление на фоне «слитых» результатов голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2024 году.

«Ни один игрок и ни один клуб еще не знает, кто выиграет «Золотой мяч», — приводит Barron's слова одного из организаторов премии.

Во France Football заявили, что соблюдают строгие правила конфиденциальности.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в Сети появился список, где победителем голосования числится полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим вся делегация мадридского клуба отменила рейс во Францию на церемонию награждения «Золотого мяча».

Футбол
Читайте также
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии
Источник: «Реал» отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале
Расклады по «Золотому мячу». Винисиус, Родри, Хаби Алонсо, Анчеллотти: все номинации и фавориты на победу
Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»
В «Реале» считают, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают мадридский клуб
Неужели Родри выиграл «Золотой мяч»? «Реал» с Винисиусом — в ярости: бойкотируют церемонию!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»

Источник: «Реал» отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости